Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 65-62 yenerek kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, heyecan dolu bir mücadele oynandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"34. Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe ve Anadolu Efes, sporseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Rakibini 65-62 mağlup ederek kupanın sahibi olan Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idari heyetini gönülden kutluyorum. Bu güzel akşamı bir şölene çeviren bütün basketbolseverlere sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Fair play ruhuna uygun şekilde mücadele eden her iki takımımıza teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum."

