Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu yenerek kazanan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 12. kez kupayı müzesine götüren lacivert-beyazlı takımı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idari heyetini kutluyorum. Fenerbahçe Beko'yu da sergilediği performanstan ötürü tebrik ediyorum. Basketbolumuzun lokomotifi konumundaki bu iki güzide kulübümüze, önümüzdeki günlerde başlayacak 2019-2020 Basketbol Süper Ligi'nde ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inandığım Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."

