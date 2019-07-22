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Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu genç voleybolculara tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 10:58 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu genç voleybolculara tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın antrenörü Berk İnanç'ı telefonla arayarak genç voleybolcuları kutladı.

Takım kaptanı Pelin Eroktay ile de konuşan Bakan Kasapoğlu, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kasapoğlu, ayrıca 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı İtalya'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Millilerimizin finale kadar gelmesinde ve 3-0'lık skorla altın madalyanın sahibi olmasında emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."

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16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik

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