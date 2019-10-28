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Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Süper Kupa'da Türkiye'yi temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde Porsche Süper Kupa'da yarışan 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Meksika’da koşulan serinin son iki yarışını ikincilikle tamamlayarak, 2019 sezonunu şampiyona genel klasmanında ikinci ve çaylak şampiyonu olarak tamamladı.

Kasapoğlu, Ayhancan'ı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası arenada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran Ayhancan Güven'i tebrik ediyorum. Porsche Süper Kupa'daki performansıyla Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran milli sporcumuzun başarılarının devam edeceğine inancım tam. Kazanılan bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde İtalya'da düzenlenecek FIA Motorsport Games Uluslar Kupası'nda ülkemizi bir kez daha temsil edecek Ayhancan'a başarılar diliyorum."

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Ayhancan Güven Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TOSFED

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