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Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik telefonu

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci şampiyonluğunu elde eden milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'i telefonla arayarak tebrik etti.

Ayhancan'a güveninin tam olduğunu ve sporcunun daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Bakan Kasapoğlu, ayrıca yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci şampiyonluğunu elde eden milli otomobil sporcumuz Ayhancan Güven'i kutluyorum. Sporcumuz genç yaşına rağmen her zaman önemli başarılara imza atarak gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Ayhancan'ın daha nice başarılar elde edeceğine inanıyorum ve bu önemli başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ayhancan Güven Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Porsche Carrera Kupa Fransa

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