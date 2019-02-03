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Bakan Kasapoğlu'ndan Çakmak'a taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:28 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Çakmak'a taziye telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, annesi vefat eden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Çakmak ile telefonda görüştü.

Milli sporcuya başsağlığı dileyen Kasapoğlu, Çakmak'a acısını paylaştığını belirterek, her zaman yanında olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Çakmak'tan sobadan sızan gazdan etkilenen ve hastanede tedavi altında bulunan babasının durumu hakkında da bilgi aldı.

Geçmiş olsun dileklerini de ileten Kasapoğlu, babasının kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulundu.

Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek vefat eden Sultan Çakmak için düzenlenecek cenaze törenine, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da katılacak.

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