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Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:54 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 97 kilo grekoromende bronz madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli güreşçi Cenk İldem'i kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu'nun yayımladığı tebrik mesajında 130 kiloda yarın final güreşecek Rıza Kayaalp'e de başarı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan'da düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 97 kilo grekoromende dünya üçüncüsü olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cenk İldem'i kutluyorum. Ata sporumuz olan güreşte, uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektiren milli sporcularımız bizlere büyük mutluluk yaşatıyor. Aynı şampiyonada grekoromen stil 130 kiloda finale yükselerek 2020 Olimpiyat Oyunları vizesini alan milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i de tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Şampiyonada önümüzdeki günlerde mindere çıkacak sporcularımıza başarılar diliyorum."

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97 kilo grekoromen Cenk İldem Dünya Güreş Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Rıza Kayaalp

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