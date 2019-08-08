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Bakan Kasapoğlu'ndan Çınar kardeşlere kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Çınar kardeşlere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Japonya'da düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası'nda 13. olarak olimpiyatlarda mücadele etme hakkı kazanan Deniz Çınar ve Ateş Çınar kardeşlerimi kutluyorum. Üç tarafı denizle çevrili ülkemizin su sporlarında olimpiyat düzeyinde temsil edilmesi gelecek için bizlere umut vermektedir. Bu vesileyle Çınar kardeşlerin yetişmesinde emeği olan Fenerbahçe Kulübüne, yönetici ve antrenörlerine teşekkür ediyorum."

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2020 Tokyo Olimpiyatları Ateş Çınar Deniz Çınar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yelken

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