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Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Sakçı'ya kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Sakçı'ya kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada 58.85'lik derecesi ile A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Emre Sakçı'yı kutluyorum. Emre'nin spor hayatında elde ettiği başarıları olimpiyatlarda da sürdüreceğine inanıyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor​, Emre Sakçı'ya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Emre Sakçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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