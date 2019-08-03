Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Sakçı'ya kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada 58.85'lik derecesi ile A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Emre Sakçı'yı kutluyorum. Emre'nin spor hayatında elde ettiği başarıları olimpiyatlarda da sürdüreceğine inanıyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor​, Emre Sakçı'ya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."

