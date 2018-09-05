Bakan Kasapoğlu'ndan, Erbaş'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik çalışmalarının önemine değindi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş ise gençlere yönelik çalışmalarının Diyanet'in en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu kaydetti.

Ziyarette Başkan Yardımcıları, Prof. Dr. Huriye Martı ve Dr. Burhan İşliyen de hazır bulundu.

