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Bakan Kasapoğlu'ndan, Erbaş'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:40 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik çalışmalarının önemine değindi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş ise gençlere yönelik çalışmalarının Diyanet'in en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu kaydetti.

Ziyarette Başkan Yardımcıları, Prof. Dr. Huriye Martı ve Dr. Burhan İşliyen de hazır bulundu.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret

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