Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'den gelen başarı haberleri bizleri sevindiriyor. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin dördüncü gününde, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde önümüzdeki günlerde mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

