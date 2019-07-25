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Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 22:23 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15'incisi düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

''Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcularımızı kutluyor, müsabakaları devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum.''

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