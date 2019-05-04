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Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe'ye tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:20 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Efeler Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu play-off final serisini kazanarak şampiyon olan Fenerbahçe Kulübü sporcularını, teknik heyetini ve yönetimini kutluyorum. Voleybol Efeler Ligi'nde 5. kez şampiyon olan Fenerbahçe'nin başarılarının uluslararası alanda da sürmesini diliyorum. Sezon boyunca mücadele eden tüm takımları da sergiledikleri performanslardan dolayı tebrik ediyorum."

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Fenerbahçe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Voleybol Efeler Ligi

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