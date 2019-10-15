Bakan Kasapoğlu'ndan Fransız mevkidaşına tepki

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda lider olan A Milli Takım'ın dün deplasmanda son dünya şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kaldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Milli takımımız, Fransa'da Fransa'yı neredeyse yeniyordu. Galibiyet kadar önemli bir beraberlik aldık. Onları Konya'da 2-0 yendik. EURO 2020 sürecinde 8 maç oynadık. Altısını kazandık. Şu anda lideriz. Tarihinde ilk kez Türkiye bir şampiyonaya bu kadar emin bir şekilde ilerliyor. Futbolcularımız tarih yazıyor." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için asker selamı veren milli futbolculara UEFA'nın ceza uygulamasını istemesine tepki gösterdi.

"Futbolcularımızın bu başarısını, bu başarıya yönelik sevinçlerindeki mesajı farklı yöne evirmek isteyenler var. Maalesef Fransız Bakan'ın açıklaması var. Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne evirmek isteyenler var. Fransız Bakan'ın UEFA'ya yönelik şikayet konusu var. UEFA'ya şikayette bulunmuşlar. Sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla başka yöne çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ifade etmek istiyorum. Bu oyunların eski oyunlar olduğunu, Batı'nın çifte standartının artık son bulması gerektiğini, buradaki mesajın gerçekten bir barış mesajı olduğunu, bir sevgi bir empati selamı olduğunu herkesin bildiğini ama maalesef gerek Fransız mevkidaşımızın yaklaşımının gerekse algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum. Ne olursa olsun ülke ve spor camiası olarak hiçbir zaman sporun barış, kardeşlik ve dostluk ruhundan vazgeçmeyeceğiz. Varını yoğunu sahada ortaya koyup başarıya odaklanan milli takımımızın, teknik ekibimizin ve selamıyla Mehmetçiğimize moral veren değerli futbolcularımızın her daim yanında olduğumuzu, onlara müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

- "UEFA'yı basiretli olmaya davet ediyorum"

2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ziyaretinde Antoine Griezmann'ın asker selamı vermesinin fotoğrafını gösteren Kasapoğlu, "Bizler, bu tür manipülatif hareketlere, ayak oyunlarına prim vermeyeceğiz ve haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Çifte standardın olduğunu ifade ettim. O gün Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Bunu dünya spor kamuoyunun takdirine sunuyorum. Her bir otoriteyi sporun ruhuna ve gerçek anlamına uygun hareket etmeye, UEFA'yı da kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sporun dilini, centilmenliği, dostluğu ve barışı yayma noktasında daha önce olduğu gibi bugün de yolumuza devam edeceğiz." diyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücadelemizi kora kor bir şekilde gerçekleştirdiğimiz gibi dostluğumuzu da kalbimizi ve yüreğimizi ortaya koyarak ifade edeceğiz. Bu ülkenin gururu, son zamanlardaki mutluluk kaynağı olan değerli sporcularımıza en kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu tabloda emeği olan herkese, başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, İstanbul Büyükşehir Başkanlığından itibaren spora, sporcuya verdiği değer ve yatırımları nedeniyle camiamız ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum."