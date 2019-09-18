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Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a başarı dileği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a başarı dileği

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray'a başarı dileyerek İstanbul'da oynanacak finale kadar çıkması dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yol çok uzun ancak Florya ile Atatürk Olimpiyat Stadı arası 30 dakika. Başarılar." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Galatasaray Kulübünün resmi hesabını da etiketleyen Bakan Kasapoğlu, Türk bayrağı ve göz kırpan surat emojisi ekledi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında "Yolun sonu İstanbul" etiketine de yer verdi.

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Bakan Kasapoğlu Galatasaray Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi

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