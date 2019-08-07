HABER

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 23:55 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Galatasaray'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Akhisarspor'u mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'ı kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Akhisarspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralıGÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı
Antalya'da şüpheli ölüm!Antalya'da şüpheli ölüm!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
futbol Galatasaray Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kutlama tebrik TFF Süper Kupa

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya'da şüpheli ölüm!

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

7 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları açıklandı

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu

Hırsız dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı

Hırsız dehşet saçtı! Yaralılar var

İndiği dolmuşun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay! İndiği dolmuşun altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.