Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu Aladağ Gençlik Kampı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamptaki gençlerle bir araya gelen ve sohbet eden Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen kamplara bakanlık olarak büyük önem verdiklerini söyledi.

Kamptaki gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Kamp demek eğitim demektir. Burası sizler için aynı zamanda iyi bir okul. Sizlerden çok ümitliyiz. Eski yıllarda bizim, sizlerin sahip olduğu böyle güzel imkanlarımız yoktu. Bu ortamların kıymetini iyi bilin. Burada geliştirdiğiniz arkadaşlıkları da kaybetmeyin. Buradan ayrıldığınızda iletişiminizi sürdürmeyi ihmal etmeyin." dedi.

Kamplardaki dostluk ve kardeşlik ortamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Buradaki güzel ilişkileriniz kamptan sonra da mutlaka sürmeli. Yaşamınız boyunca hayal kurun ve idealleriniz olsun. Spor, kültür, sanat, edebiyata mutlaka hayatınızda yer açın." ifadelerini kullandı.