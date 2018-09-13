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Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bolu Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu Aladağ Gençlik Kampı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamptaki gençlerle bir araya gelen ve sohbet eden Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen kamplara bakanlık olarak büyük önem verdiklerini söyledi.

Kamptaki gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, "Kamp demek eğitim demektir. Burası sizler için aynı zamanda iyi bir okul. Sizlerden çok ümitliyiz. Eski yıllarda bizim, sizlerin sahip olduğu böyle güzel imkanlarımız yoktu. Bu ortamların kıymetini iyi bilin. Burada geliştirdiğiniz arkadaşlıkları da kaybetmeyin. Buradan ayrıldığınızda iletişiminizi sürdürmeyi ihmal etmeyin." dedi.

Kamplardaki dostluk ve kardeşlik ortamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Buradaki güzel ilişkileriniz kamptan sonra da mutlaka sürmeli. Yaşamınız boyunca hayal kurun ve idealleriniz olsun. Spor, kültür, sanat, edebiyata mutlaka hayatınızda yer açın." ifadelerini kullandı.

Gençlere "Spor bedenin ruhudur. Sporu günlük yaşantınızdan asla eksik etmeyin. Günde en az 30 dakika yürüyün." tavsiyesinde bulunan Bakan Kasapoğlu, sporun günlük yaşantının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbetini şu sözlerle tamamladı:

"Bu güzel yıllarınızı mutlaka okuyarak geçirin. Yıllar geçtikçe bunun kişisel anlamda ne kadar büyük faydaları olduğunu göreceksiniz. Kendinizi yazarak ifade edin. Bol bol mektup ve şiir yazın. Sanal dünyanın güzel Türkçemize verdiği zararlardan uzak durun."

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