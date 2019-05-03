Bakan Kasapoğlun’dan Guliyev’e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar’da düzenlenen Daimond League yarışmasında birinci olan milli sporcu Ramil Guliyev’i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Daimond League yarışmasında 200 metrede 19.99’luk derecesi ile birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli sporcu Ramil Guliyev için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Katar’ın başkenti Doha’da yapılan Daimond League yarışmasında 200 metrede 19.99’luk derecesi ile birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Ramil Guliyev’i kutluyorum. Guliyev’in spor hayatında elde ettiği başarılara Olimpiyatlarda yenisini ekleyeceğine inanıyorum. Ramil Guliyev’in başarısında emeği geçenleri kutluyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kendisine başarılar diliyorum.”

