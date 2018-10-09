Bakan Kasapoğlu'ndan Halkbank'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Halkbank'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"2017-2018 sezonu Voleybol Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley ikincisi Maliye Piyango arasında Ankara'da oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2018-2019 Voleybol Sezonu'nun tüm kulüplerimiz için hayırlı olmasını ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum."
CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!
İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Görüntüler olay yaratmıştı! İstenen ceza belli oldu
Boşanmak istedi, hayatı mahvoldu! 'Uykuda sayıkladığım için bile...'
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum