Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Fenerbahçe'yi 61-47 mağlup ederek 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Basketbol 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda centilmence mücadele eden Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor kulüplerini gönülden kutluyorum. Rakibini 61-47 mağlup ederek kupanın sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'u, teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum. Bu güzel basketbol akşamında keyifli bir mücadele ortaya koyan iki takımımıza da teşekkür ediyorum."
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