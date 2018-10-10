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Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:32 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Hatay Büyükşehir Belediyespor'u, teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Fenerbahçe'yi 61-47 mağlup ederek 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda centilmence mücadele eden Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor kulüplerini gönülden kutluyorum. Rakibini 61-47 mağlup ederek kupanın sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'u, teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum. Bu güzel basketbol akşamında keyifli bir mücadele ortaya koyan iki takımımıza da teşekkür ediyorum."

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basketbol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Hatay Büyükşehir Belediyesi

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