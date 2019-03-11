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Bakan Kasapoğlu’ndan madalya kazanan güreşçilere tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Avrupa güreş şampiyonası sona erdi. Türkiye 2 altın, 5 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak tarihi bir başarının altına imza attı.

Bakan’dan tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sırbistan’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcularımızın gösterdiği başarılı performans bizlere büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada 18 madalya kazanan milli güreşçilerimizin gelecek turnuvalarda da bu önemli dereceleri sık sık tekrarlayarak madalya kürsüsünde yer alacağına gönülden inanıyorum. Söz konusu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

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