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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli takım ile 25 metre standart tabanca disiplininde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olarak altın madalya kazanan milli sporcularımız Yusuf Dikeç, Murat Kılıç ve Yavuz Keskin'i kutluyorum. Aynı şampiyonada 25 metre standart tabanca disiplininde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç kardeşimi ayrıca tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılar diliyor, teknik heyeti ve idarecileri kutluyorum."

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Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik mesajı Yusuf Dikeç

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