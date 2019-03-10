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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da düzenlenen 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran sporcularımıza teşekkür ediyorum. Kazandıkları madalyalar ile bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmalarımıza devam etmemize vesile olan milli sporcularımıza, gelecek organizasyonlarda da başarılarının devam etmesini diliyorum. Bu önemli başarılardan dolayı başta sporcular olmak üzere, teknik kadroyu ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

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9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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