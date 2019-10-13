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Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda bir altın ve iki gümüş madalya kazanan milli boksörleri kutladı.

Bakan Kasapoğlu, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcularla telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, milli boksörlerin şampiyonada kazandığı başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri’yi yürekten kutluyorum. Bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattılar. Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli kariyerindeki ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı elde etmiş oldu. Millilerimizin başarısında emeği geçenlere, başta aileleri olmak üzere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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