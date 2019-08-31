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Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 22:50 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli boksörleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri'yi kutluyorum. Şampiyonada bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan'ı da tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli boksörlerimize başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
boks Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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