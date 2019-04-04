Bakan Kasapoğlu'ndan milli futbolcu Merih Demiral'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Sassuolo formasıyla ilk gollerini atan milli futbolcu Merih Demiral'ı kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Skora katkı sağlayan stoperin yeri bir başkadır. Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.
Merih, Sassuolo'nun Serie A'da Chievo'yu 4-0 yendiği karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.
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