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Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 21:27 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenen 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı kutluyorum. Genç sporcularımızın bu başarısı bizleri gururlandırırken geleceğe de umutla bakmamızı sağlıyor. Bu başarının daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyorum. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum. Genç millilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum."

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