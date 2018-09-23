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Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen ve 51 ülkeden bin 757 sporcu mücadele ettiği şampiyonada 29 madalya kazanan milli sporcuları kutlayarak, "Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Milli sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine olan inancım tam. Kendilerine spor yaşamlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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