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Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Kütüphane’deki öğrencilere sürpriz ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 04:02 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gece geç saatlerde Milli Kütüphane’de ders çalışan öğrencilere sürpriz ziyarette bulundu.Milli Kütüphane’de gece geç saatlerde ders çalışan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sürpriziyle karşılaştılar.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gece geç saatlerde Milli Kütüphane’de ders çalışan öğrencilere sürpriz ziyarette bulundu.
Milli Kütüphane’de gece geç saatlerde ders çalışan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sürpriziyle karşılaştılar. Çarşamba gece yarısı Milli Kütüphane’deki öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin dersleri hakkında bilgiler alırken, kariyer planlamaları konusunda da tecrübelerini paylaştı. Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerden sosyal hayatlarında sporu ve eğitimi bir arada götürmelerini istedi. Öğrencilere ‘Türkiye’nin geleceği sizlersiniz’ diyen Bakan Kasapoğlu, “Güzel ülkemizin geleceğine katkılar sunma noktasında ne denli önemli bir sorumluluğa sahip olduğunuzu asla unutmayın. Gençlik merkezlerimiz, KYK Yurtlarımız her zaman sizlerin hizmetindedir” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye’nin dört bir yanında büyük tesis yatırımlarına imza attıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, bu tesislerin kapılarının 24 saat öğrencilere açık olduğunu hatırlattı. Gençlerin sporla iç içe olması gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Eğitim ve öğretiminizin yanı sıra sporun da bir yaşam tarzı olması, hayatınızın günlük bir parçası olması bizler için çok önemli. Bu anlamda bakanlık olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor, tesislerimizin 7 gün 24 saat çalışması noktasında da tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, Milli Kütüphane ziyaretinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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