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Bakan Kasapoğlu'ndan milli maç yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "(Arnavutluk-Türkiye maçı) Güzel bir sonuç aldık. Gerçekten maç bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na yönelik maçlarımızı çok güzel bir şekilde geçireceğimizi gördük ve mutlu olduk" - "Bodrum'da çok ciddi bir spor potansiyeli var. Biz de gerek yelken gerekse diğer su sporları noktasında bu potansiyeli inşallah çok hızlı şekilde açığa çıkaracağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenmesine ilişkin, "Güzel bir sonuç aldık. Gerçekten maç bizi çok mutlu etti." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Yalıkavak Yelken Kulübü'nde yelkencilerle buluşan Kasapoğlu, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bodrum'da anlamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini, gençler adına çok güzel projeleri konuştuklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten Bodrum'da çok ciddi bir spor potansiyeli var. Biz de gerek yelken gerekse diğer su sporları noktasında bu potansiyeli inşallah çok hızlı şekilde açığa çıkaracağız. Bodrum'dan çok büyük şampiyonlar çıkarmayı hedefliyoruz. Yelkende, diğer su sporlarında ve daha pek çok branşta... Bu projelerin gerçekten çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi yönünde AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayımız Tahir Ateş ile de durumu mütalaa ettik. Önümüzdeki günlerde de bu projelerle ilgili somut detayları paylaşacağız."

Kasapoğlu, daha sonra Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübünü ziyaret etti. Gümbet Tesisleri'nde kulüp yetkilileri ve sporcular tarafından çiçeklerle karşılanan Kasapoğlu, sahada bir süre vakit geçirdi. Kasapoğlu, kaleye de şut çekerken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na kulüpte düzenlenen törenle isminin yazılı olduğu Bodrumspor forması ve çeşitli hediyeler verildi.

Kasapoğlu, gençlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirterek, "Onlara ne kadar çok yatırım yaparsak, bunun sonuçlarını da o kadar güzel alacağız. Bodrum'daki amatör spor kulüplerimizle ilgili çalışmaları destekleme çerçevesinde planlar, projeler hazırlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenmesiyle ilgili, "Güzel bir sonuç aldık. Gerçekten maç bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na yönelik maçlarımızı çok güzel bir şekilde geçireceğimizi gördük ve mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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