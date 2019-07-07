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Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 23:06 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalya tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun milli okçular için yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Ferdi müsabakalarda erkekler klasik yayda Mete Gazoz, makaralı yayda Evren Çağıran, takım müsabakalarında Mete Gazoz, Samet Ak ve Ali Aydın'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'un yer aldığı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu değerli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu okçuluk

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