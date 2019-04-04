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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:34 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Türk Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Avrupa Tekvando Birliği tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nı 7 altın, 11 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 27 madalya ile tamamlayarak takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Milli tekvandocularımızın uluslararası turnuvalarda üst üste aldığı başarılar bizleri gururlandırırken geleceğe de umutla bakmamızı sağlıyor. Şampiyonlukta emeği geçen herkesi kutluyorum."

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