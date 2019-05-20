Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Dünya Tekvando Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İrem Yaman'ı, gümüş madalya kazanan Nur Tatar Askari'yi ve bronz madalya kazanma başarısı gösteren Rukiye Yıldırım ile Nafia Kuş'u tebrik ediyorum. Milli tekvandocularımız katıldıkları her şampiyonada bizleri sevindirmeye devam ediyor. Milli sporcularımızın Tokyo 2020 sürecinde başarılı sonuçlar alacaklarına inancım tam. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

