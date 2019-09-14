HABER

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 22:13 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nu telefonla aradı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile şampiyonada altıncılığı elde eden Beytullah Eroğlu ve sekizinci olan Sevilay Öztürk'ü kutladı.

Şampiyonadaki derecelerinden dolayı milli sporcuları kutlayan Bakan Kasapoğlu, finallerde büyük heyecan yaşadıklarını belirtti. Millilerin gelecek organizasyonlarda da tarihi başarılara imza atacağına yürekten inandığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda milli yüzücü Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu da 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamladı.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
GÜNCELLEME - Manisa'da genç kızın öldürülmesiGÜNCELLEME - Manisa'da genç kızın öldürülmesi
İdlib’te savaş çocuklarının buruk eğlencesiİdlib’te savaş çocuklarının buruk eğlencesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beytullah Eroğlu Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sevilay öztürk sümeyye boyacı

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı

G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşçiler kimyasal maddeden etkilendi! Acil Servis kapatıldı

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi! Acil Servis kapatıldı

İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem

İran'da deprem! Van'da da hissedildi

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da eylem yapan ailelerden HDP hakkında suç duyurusu

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.