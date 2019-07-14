HABER

Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Nazmiye Muratlı'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazmiye Muratlı'yı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Nazmiye Muratlı gibi örnek sporcular sayesinde Türk sporu daha ileri noktalara taşınacak. Milli sporcumuzu örnek alan birçok sporcumuz yetişecek ve nice başarılara imza atacak. Bizler de her zaman onların yanında olacak ve destek vereceğiz. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor ve milli sporcumuza başarılar diliyorum."

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyorÖmer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor
Bakan Soylu: “Bu millet, tarih boyunca mazluma umut olma halinden hiç vazgeçmemiştir”Bakan Soylu: “Bu millet, tarih boyunca mazluma umut olma halinden hiç vazgeçmemiştir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Para Halter Dünya Şampiyonası tebrik

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Kayınvalide ve görümce dehşeti! Hastanelik ettiler

Kayınvalide ve görümce dehşeti! Hastanelik ettiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de 7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

MİT ve Jandarmadan ortak operasyon! Ele geçirildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına Hayri Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Taksim'de ortalık karıştı! Kadınlı erkekli kavga ettiler

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Adana'da kaçak içki operasyonu

Bir haftada 4 kişi ölmüştü! Operasyon düzenlendi

Hatay'daki şüpheli paketten kadın çantası çıktı

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi! Cadde trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.