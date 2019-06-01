Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e kutlama

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Nihat Özdemir'i ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonunun Ankara'da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i kutluyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Geçmişte bulunduğu görevlerde de Türk sporuna önemli katkılar sunmuş Nihat Özdemir ve yönetiminin, futbolumuzu daha iyi seviyeye taşıyacağını ümit ediyorum. Türk futbolu adına yapılan yatırımların yeni dönemde de devam edeceğine ve Türk futbolunun sahip olduğu potansiyeli kullanmak adına gerekli tüm çalışmaların yapılacağına inanıyorum."

