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Bakan Kasapoğlu’ndan Öğretmenler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Toplumu ayakta tutan omurganın mimarları, emek ve gayretle nesiller yetiştiren öğretmenlerimizdir” ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bilgi; bir milletin gelişme yolunda en büyük ihtiyacıdır. Bu gerçekten hareketle, gençlerimizin her açıdan iyi yetişmelerini, bilgi ve donanım sahibi olmalarını en temel önceliğimiz sayıyoruz.
Bu ülkenin genç nesillerinin sanattan spora, sosyal faaliyetlerden eğitime kadar çağın gerektirdiği her türlü niteliğe haiz olmaları, tarihimizi ve medeniyetimizi en iyi şekilde öğrenmeleri ve taşıdıkları sorumluluklarının bilincinde olmaları milletimizin istikbali için hayati derecede önemli bir mesele, ihmal edilemez bir zarurettir. İşte tam bu noktada, yarınlarımız demek olan gençlerimizi yetiştirecek öğretmenlerimizin taşıdığı sorumluluğun ne kadar önemli olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Biz aslında öğretmenlerimize sadece genç nesillerimizi değil ülkemizin geleceğini de emanet ediyoruz.
Öğretmenlik mesleği, sürekli öğretmeye ve daima öğrenmeye adanan bir ömrü şart koşar. Toplumu ayakta tutan omurganın mimarları, emek ve gayretle nesiller yetiştiren öğretmenlerimizdir. Öğretmen, hayattır. Öğretmenlerimiz, bilgiye ve öğrenmeye giden yoldaki mihmandarlarımızdır.
24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, memleketimizin her köşesinde bu kutsal görevi fedakarca yürüten bütün öğretmenlerimize duyduğumuz sonsuz minneti bir kere daha ifade etmek istiyorum.
Başımızın tacı öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunar, başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet dilerim.
24 Kasım Öğretmenler Günü bütün öğretmenlerimize kutlu olsun.”

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