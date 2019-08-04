Bakan Kasapoğlu'ndan Oğuz Türker'e tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Oğuz Türker'i tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda, T20 kategorisi 1500 metre yarışında altın madalya kazanan Oğuz Türker'i yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek bizlere büyük bir mutluluk yaşatan milli sporcumuza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum. Bu değerli başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

