HABER

Bakan Kasapoğlu'ndan okul ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:24 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gençlerimizin birini dahi heba etmeme adına bizim de çok çalışmamız lazım"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, okul ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Okullarda sınıfları gezen Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki münazarayı da izledi.

Bakan Kasapoğlu, münazaranın ardından yaptığı konuşmada, gençlere daha iyi imkanlar sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Gençlerimizin birini dahi heba etmeme adına bizim de çok çalışmamız lazım." dedi.

İmam hatip liselerinde okuyanların daha önce yaşadıkları sorunlara işaret eden Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her alanda başarılı olacak potansiyelimiz var. Eğitimde geldiğimiz durum geçtiğimiz dönemlere göre çok daha güzel. Biliyorsunuz, imam hatip liselerini kapatmak için ellerinden geleni yaptılar. Sizler onları hatırlamazsınız belki ama imam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye geçişini, başarılı olmalarını engellemek için bir zamanlar çok çalışanlar oldu. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği andan itibaren o adaletsiziliğe son verdi. 'İmam hatipte, normal lisede, fen lisesinde okuyan bu ülkenin tüm evlatları eşit olacak. Adil bir şekilde hepsine her türlü imkanı sunacağız.' dedi. Hamdolsun her okulumuzun çok şükür güzel imkanları var."

Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokole değinerek, "Bundan sonra bakanlığın tüm spor imkanları, tesislerimiz, hepsi sizin için hazır olacak. Hem spor yapacağız hem de kendimizi geliştirmek için tüm imkanları değerlendireceğiz. " diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ardından Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçti.

Burada da öğrencilerle yakından ilgilenen Kasapoğlu, "Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmak önemli bir ayrıcalık. Mahir İz hocayı iyi tanımanız lazım. Onun hatıratı 'Yılların İzi' çok değerli bir kitap. Bu kitabı sizlere tedarik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerden spor tesislerini daha çok kullanmalarını ve kitap okumalarını isteyen Kasapoğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
Doğumun 125.Yılında Aşık Veysel konserle anıldıDoğumun 125.Yılında Aşık Veysel konserle anıldı
BTSO yönetiminden Başkan Erdem’e hayırlı olsun ziyaretiBTSO yönetiminden Başkan Erdem’e hayırlı olsun ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imam hatip lisesi Okul Ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları başladı

Gören büyüleniyor! Burası Türkiye'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.