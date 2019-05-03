Bakan Kasapoğlu'ndan Ramil Guliyev'e tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) düzenlediği Elmas Lig'de erkekler 200 metrede birinci olarak Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli atlet Ramil Guliyev'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Katar'da düzenlenen Elmas Lig'de 19.99'luk derecesi ile birinci olan Ramil Guliyev'i kutlayarak, "Guliyev’in spor hayatında elde ettiği başarılara olimpiyatlarda yenisini ekleyeceğine inanıyorum. Ramil Guliyev'in başarısında emeği geçenleri kutluyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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