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Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonada kadınlar sabit ağırlık kategorisinde 2 dakika 14 saniyede yaptığı 66 metrelik dereceyle altın madalya kazanan Şahika Ercümen'i yayımladığı mesajla kutladı.

Milli sporcunun başarılarının devamını dileyen Kasapoğlu, mesajında "Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kaş Başka Şahika Ercümen

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