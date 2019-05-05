Bakan Kasapoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ve Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin Azez bölgesinde ve Hakkari'de PKK/YPG ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

