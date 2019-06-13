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Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:24 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futboluna ve Fenerbahçe’ye yıllarca hizmet etmiş Şeref Has'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Fenerbahçe ve Milli Takım’da büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm futbol ailesine başsağlığı diliyorum."

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Şeref Has

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