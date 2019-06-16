Bakan Kasapoğlu'ndan Silivri'ye yüzme havuzu müjdesi

Belediye Başkanı ve halktan gelen havuz talebine yanıt veren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Silivri'de denizle iç içesiniz ama madem burada havuzunuz yok, inşallah ilk fırsatta yarı olimpik havuzunuzun Silivri'ye hayırlı olması müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Spor, Silivri için önemli, eksikler var, ilk olarak havuzun 2 ay içerisinde gerekli prosedürlerini tamamlayarak başlayacağız. Kadınların öncelikli kullanacağı şekilde havuzunuz hizmete girecek." sözleriyle havuz müjdesini açıkladı.

"Hem belediyemizin iş birliği hem de inşallah seçimden sonra Binali Başkanımız ve Bakanlığımızla birlikte Silivri'de sporun çıtasını daha yukarıya taşıma gayreti içinde olacağız ve inşallah tüm eksiklikleri el birliğiyle tamamlayıp, Silivri'den pek çok şampiyon sporcu çıkaracağız. Önemli bir seçim var. Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Bakanlığımız iş birliği gerçekleştiği takdirde pek çok eksiği daha hızlı giderme imkanı var.

Hepiniz Binali Başkanımızı tanıyorsunuz, sadece İstanbul'u değil, tüm Türkiye'yi dolaştım, en ücra köylere kadar Binali Başkanımızın imzası var. Onunla gurur duyuyoruz, karşısındaki adaya baktığınızda, ikisinin ortaya koyduklarına baktığınızda dağlar kadar fark var. Ben Silivri'nin, İstanbul'un bu şansı çok iyi değerlendireceğine inanıyorum.

Marmaray, 3. köprü, İstanbul Havalimanı gibi pek çok icraatı bir kenara koyduğunuzda, CHP adayının yalnızca sözleri... Son zamanlarda sözleri de maalesef iyice üzmeye başladı. Özellikle Ordu'da ortaya koyduğu ifadeler... Aradaki farkı sizler takdir edeceksiniz. İnşallah 23 Haziran'da İstanbul'un çıtasını her alanda yukarıya taşıma noktasında Silivri'nin güçlü desteğini bekliyoruz. Binali Başkanımızı Silivri'nin yarınları için seçeceksiniz, biz de sizlere her alanda en güzel hizmeti sunmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız."