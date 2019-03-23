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Bakan Kasapoğlu'ndan spor kulüplerine ziyaret-MUĞLA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan spor kulüplerine ziyaret Muğla'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bodrum ilçesinde bazı spor kulüplerini ziyaret edip yöneticileriyle görüştü.

Bakan Kasapoğlu'ndan spor kulüplerine ziyaret
Muğla'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bodrum ilçesinde bazı spor kulüplerini ziyaret edip yöneticileriyle görüştü. Bodrum Belediyesi Bodrumspor ziyaretinde minik sporcuları Türkiye-Moldova mücadelesine davet edip, sevindirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programı kapsamında Bodrum ilçesine geldi. Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinde; AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP İlçe Başkanı Ömer Varan, AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş ve partililer de eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Yalıkavak Mahallesi'ndeki Yalıkavak Yelken Kulübü tesislerinde, Yarımada genelinde bulunan yelken kulüplerinin yöneticileri, antrenörleri ve sporcularıyla bir araya geldi. Toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Bodrum'da çok ciddi bir spor potansiyeli var. Gerek yelken gerek diğer su sporları noktasında bu potansiyeli çok hızlı bir şekilde açığa çıkaracağız. Gördüğünüz gibi küçük, genç yelkencilerimizle de bir araya geldik. Onlarda pırıl pırıl umut vaat ediyorlar. İnşallah buradan çok büyük şampiyonları çıkaracağız dedi.
Bakan Kasapoğlu daha sonra, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un Gümbet Mahallesi'nde bulunan tesislerini ziyaret etti. İlk olarak A Takım antrenmanını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada Bodrumsporlu minik sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı. A Takım kalecilerinden Berat Çelebi'ye penaltı atışı yapan Bakan Kasapoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. A Takım oyuncularına yarın (pazar) TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde oynayacakları Hacettepe Spor Kulübü maçı öncesi başarılar dileyen Kasapoğlu, Bodrumspor İdare Binası'nda, ilçedeki spor kulüpleri başkanları, yöneticileri ve antrenörleriyle toplantı gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, kulüp yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında kendisini uğurlayan minik sporcularla sohbet etti. Sporcularla tek tek tanışan Kasapoğlu, Bodrumspor altyapı oyuncularıyla birlikte diğer amatör spor kulüplerinde bulunan altyapı oyuncuları ile yelken sporcularını, 25 Mart Pazartesi günü, Eskişehir'de oynanacak olan Türkiye-Moldova maçına davet etti. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki mücadeleyi canlı izleyeceklerini duyan minik sporcular ise Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu'na Bodrumspor Tesisleri ziyareti sırasında Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya tarafından 48 numaralı, üzerinde ismi yazılı Bodrumspor forması hediye edildi. Bodrumspor tesisleri ziyaretinde de açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, İnşallah Tahir Ateş başkanımızla birlikte hem altyapı projelerini destekleyip hem de Bodrum'daki amatör spor kulüplerimiz ile ilgili çalışmaları destekleme çerçevesinde planlar, projeler hazırlıyoruz. Futbolda ve diğer branşlarda Bodrum'dan sporcular yetiştirme noktasında da değerlendirme yaptık dedi.
ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTU
Bakan Kasapoğlu, Bodrum ilçesindeki programının ardından Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye geldi. Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencileri ve gençlerle bir ara geldi. Türk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyeti değerlendiren Bakan Kasapoğlu, Yeni hocamızla daha genç bir takımımızla Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarılı olacağız. Arnavutluk galibiyeti güzel bir başlangıç oldu. Oyuncularımız, hocamız ve teknik heyetimizi kutluyorum dedi.
Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencileri ve gençlerin sorularını yanıtladıktan sonra Marmaris ilçesine hareket etti.

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