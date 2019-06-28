Bakan Kasapoğlu'ndan Şükrü Birand için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçeli eski milli futbolcu Şükrü Birand'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunmuş Fenerbahçe ve milli takımın efsane isimlerinden Şükrü Birand'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. 75 yaşında hayatını kaybeden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm spor ailesine başsağlığı diliyorum."

