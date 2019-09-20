Bakan Kasapoğlu'ndan Süleyman Atlı için tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı'yı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Süleyman Atlı için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, ayrıca yarın serbest stil 125 kilo finalinde mücadele edecek Taha Akgül'e de başarı diledi.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı’yı kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun olimpiyatlarda madalya kürsüsünde yer alacağına yürekten inanıyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finale yükselerek 2020 Olimpiyat Oyunları vizesini alan milli sporcumuz Taha Akgül’ü de kutluyor ve şampiyonluk mücadelesinde başarılar diliyorum."

