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Bakan Kasapoğlu’ndan Sümeyye Boyacı’ya tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 02:05 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı’yı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ABD’de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi’nde, 50 m sırtüstü kategorisinde 45.28’lik derecesiyle altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı’yı bir mesajla kutladı.
Bakan Kasapoğlu’nun Sümeyye Boyacı için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı;
“ABD’de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi’nde, 50 m sırtüstü kategorisinde 45.28’lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazanan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı’yı kutluyorum. Avrupa şampiyonu milli yüzücümüz kazandığı her başarı ile gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Sümeyye gibi örnek sporcuların Türk sporunu çok daha ilerilere taşıyacağına inancım tam. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyorum”

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