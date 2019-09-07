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Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, milli takım antrenörü Akın'ı telefonla arayarak milli sporcuları tebrik eden Bakan Kasapoğlu, bugün TSİ 15.30'da Büyük Britanya ile oynanacak yarı final karşılaşması öncesinde "12 Cesur Yürek"e başarı diledi.

Tokyo 2020 vizesi alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı

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