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Bakan Kasapoğlu'ndan Tevfik Kış için taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Tevfik Kış için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Tevfik Kış'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk güreş camiasının duayen isimlerinden Tevfik Kış’ın vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk güreşine gerek sporcu gerekse yönetici olarak büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Tevfik Kış’a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiamıza başsağlığı diliyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Eski Milli Güreşçi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Tevfik Kış

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